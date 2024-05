Ataque a tiros contra moradores de rua deixa um morto e dois baleados

Um ataque a tiros matou um morador de rua e deixou dois feridos, na manhã desta sexta-feira (24), na Rua Marechal Bento Manoel, na altura do 56, no Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações, bandidos armados passaram em um carro atirando contra moradores de rua e usuários de drogas que estavam nas proximidades do cemitério Nossa Senhora das Graças.

Um homem morreu no local e um casal baleado foi levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna.

A direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes informou que um homem e uma mulher pardos, de aproximadamente 30 anos, deram entrada na unidade conduzidos por agentes do Corpo de Bombeiros, entre 09h30 e 09h42.

Estado de saúde gravíssimo

O homem, atingido no abdômen, foi encaminhado para o centro cirúrgico, onde realizou o procedimento de laparotomia exploradora sem intercorrências. No momento, segue intubado no CTI, aos cuidados da equipe interdisciplinar. Seu quadro de saúde é gravíssimo. A mulher, atingida na coxa, segue em observação. No momento, encontra-se lúcida, orientada e estável.

O caso foi encaminhado para Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) que investiga a motivação desse ataque e procura pelos criminosos.