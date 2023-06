Ataque a tiros deixa um morto e cinco feridos em Resende

Uma jovem, de 20 anos, foi morta a tiros e outras cinco pessoas, de 16 a 23 anos,

foram baleadas na noite do último sábado (3) em Resende, no Sul Fluminense. A

Polícia Militar informou que as vítimas estavam confraternizando em frente a uma

casa, na Rua Dona Leonarda, no bairro Vicentina, quando foram alvos de tiros que

partiram de um carro branco. O veículo fugiu após o crime.

Bruna Monteiro de Oliveira da Silva chegou a ser socorrida e levada para o Hospital

de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros feridos foram

encaminhados para a mesma unidade médica.

Segundo informações, das cinco vítimas, quatro receberam alta no último domingo

(4). A quinta, uma adolescente de 16 anos, continuava internada em estado grave

na manhã desta segunda-feira (5).

De acordo com a PM, as vítimas não têm anotações criminais. O local onde o crime

ocorreu passou por uma perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações.

Foram apreendidas 10 cápsulas deflagradas de calibre 556, uma munição intacta

calibre 9mm, duas cápsulas deflagradas calibre 40 e uma cápsula deflagrada de

calibre 9mm. Todo o material foi levado para a 89ª DP (Resende), que abriu um

inquérito para investigar o caso.

A Polícia Civil informou que os suspeitos já foram identificados e que realiza

diligências para encontrá-los. Os autores tinham como alvos dois integrantes de

uma facção criminosa rival, mas eles não estavam no local. Por não encontrar

nenhum dos desafetos, os suspeitos atiraram contra pessoas da família.