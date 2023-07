Ataque do Hamas deixa oito feridos após Israel matar 10 na Cisjordânia

Agentes de segurança israelenses isolam área de Tel Aviv após carro avançar sobre pedestres e deixar feridos

TEL AVIV – Um motorista atropelou e feriu oito pessoas nesta terça-feira (4) em Tel Aviv, em Israel, segundo a polícia da cidade. Um porta-voz da polícia disse que o ataque foi cometido por um palestino da Cisjordânia. Ele foi morto no local por um pedestre que estava armado, ainda segundo o porta-voz.

O Hamas afirmou que o autor do ataque é um membro do grupo terrorista, e que agiu em retaliação “ao crime de ocupação contra nosso povo no campo (de refugiados) de Jenin”.

O atentado em Tel Aviv acontece um dia depois de tropas de Israel fazerem a maior operação em 20 anos na Cisjordânia. Milhares de soldados entraram no campo de refugiados local, na cidade de Jenin, em busca, segundo Tel Aviv, de membros de facções criminosas palestinas financiadas pelo Irã. Dez pessoas morreram.

Até a última atualização desta notícia, a polícia não havia informado o estado de saúde das vítimas.