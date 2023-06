Atendimento nutricional é oferecido na Vila Olímpica de Belford Roxo

A nutricionista da Vila Olímpica, Christiane Lima, faz atendimento a

Valéria Trilho, moradora de Santa Amélia

Mais benefícios para a saúde. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria

Municipal de Esporte e Lazer, está oferecendo atendimento com uma profissional

de saúde especializada em nutrição na Vila Olímpica, no bairro Nova Piam. O

serviço acontece às terças e quintas-feiras, de 10h às 16h, mediante agendamento

prévio no local.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Bruno Nunes, destacou que o

acompanhamento nutricional vai complementar as atividades que acontecem na

Vila Olímpica. “Temos mais de mil alunos inscritos em diversas aulas. Com esse

suporte nutricional, vamos prevenir doenças e estimular uma alimentação

adequada para todos os nossos praticantes de exercícios”, finalizou Bruno.

A nutricionista da Vila Olímpica, Christiane Lima, enfatizou os benefícios do serviço

de nutrição. “Vamos atender a demanda de saúde de forma geral através de um

diagnóstico e realizar as intervenções necessárias”, pontuou. “Estarei à disposição

dos praticantes de exercícios para terem uma alimentação mais saudável”, finalizou

Christiane.

A moradora de Santa Amélia, Valéria Trilho, de 57 anos, pratica três atividades na

Vila Olímpica e recebeu um dos primeiros atendimentos do novo serviço. “Participo

sempre das aulas de pilates, dança de salão e capoeira. Perdi mais de 10 quilos

com todos esses exercícios”, revelou. “Agradeço demais pelas atividades físicas

que melhoraram minha saúde. Tenho certeza que o acompanhamento nutricional

me ajudará ainda mais na busca por qualidade de vida”, completou Valéria.

Para o atendimento é necessário apresentar uma xerox da identidade, um

comprovante de residência e uma foto 3×4.