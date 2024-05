Ativista dará nome à biblioteca comunitária em Duque de Caxias

Rene Silva é fundador do jornal ”Voz das Comunidades”/Divulgação

O projeto Favelivro inaugura nesta sexta-feira (11), às 10h, sua 39ª biblioteca comunitária, dessa vez em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mais precisamente no Espaço Cultural de Arte Semeando Axé.

A personalidade escolhida para ser homenageada dando nome ao novo espaço é Rene Silva, ativista e fundador do jornal ”Voz das Comunidades”.

O acervo inicial da biblioteca conta com 2 mil livros, todos oriundos de doações. Demezio Batista, um dos fundadores do projeto, enfatiza a importância do espaço para a comunidade. ”A Biblioteca Rene Silva simboliza um convite aos jovens para ampliarem suas leituras”, diz ele.

O objetivo do projeto Favelivro é incentivar a educação e a cultura através da leitura, criando bibliotecas e atividades literárias em comunidades e escolas públicas do Rio de Janeiro.

As bibliotecas comunitárias são criadas a partir de um pedido dos moradores e, após montadas, sua gerência fica a cargo da própria pessoa ou grupo solicitante. Vale ressaltar que, até então, 38 bibliotecas comunitárias foram inauguradas no estado do RJ.