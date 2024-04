Atlas/CNN mostra que Paes lidera intenções de voto para reeleição

Pesquisa diz que Paes tem 42,6% e Ramagem 31,2%/Reprodução

A pesquisa Atlas/CNN divulgada ontem (24) mostra que o prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), mantém a liderança nas intenções de voto com 42,6%. Em seguida, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL) figura com 31,2%.

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) apresenta-se com 12,7% das intenções de voto, seguido pelo vereador Pedro Duarte (Novo) com 3,8%, o deputado federal Otoni de Paula (MDB) com 2,3%, a deputada estadual Dani Balbi (PCdoB) com 1,3% e o deputado federal Marcelo Queiroz (PP) com 0,5%.

Os votos brancos e nulos somam 3,1%, enquanto 2,4% dos entrevistados declararam-se indecisos.

A pesquisa, registrada no TSE sob o número RJ-00787/2024, entrevistou 1.239 moradores da cidade do Rio de Janeiro por meio do recrutamento digital aleatório (Atlas RDR) entre 18 e 23 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Paes lidera ambos os cenários de possíveis segundos turnos levantados pela Atlas/CNN, seja contra Alexandre Ramagem (51% x 36,7%) ou contra Tarcísio Motta (50,3% x 21%).