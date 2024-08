Ator de Malhação se candidata a vereador no Rio de Janeiro

Sergio Hondjakoff se filiou ao partido Cidadania

Nome conhecido das artes cênicas, Sergio Hondjakoff, o eterno ”Cabeção”, da novela ”Malhação”, da ”TV Globo”, se filiou ao partido Cidadania para concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio.

Em postagem no Instagram, Serginho afirmou que ”vai rodar todo o Rio” e se disponibilizou a se encontrar com possíveis eleitores que queiram conversar e ouvir suas propostas.

Apesar de ter nascido nos EUA, ele fez sua carreira como ator no Brasil, participando, além do papel marcante na famosa novela infanto-juvenil, em programas como ”Escolinha do Professor Raimundo” e ”Vídeo Show” e em seriados como ”Sob Nova Direção”, ”Toma Lá, Dá Cá” e ”Impuros”.

Em junho de 2022, Serginho se envolveu em um problema pessoal que repercutiu bastante entre os internautas. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ator, visivelmente alterado devido ao uso de drogas, pediu R$ 1 mil aos seguidores para viajar a São Paulo. Ele afirmou, inclusive, que havia solicitado a quantia a seu pai, que teria se recusado a ajudá-lo. Diante disso, o ameaçou de morte. Dias depois, Hondjakoff foi internado em uma clínica de reabilitação em Itu, no interior paulista, permanecendo nela até abril de 2023, quando foi considerado curado e recebeu alta.