Atriz Isabelle Drummond sofre assalto no Rio

A atriz Isabelle Drummond, de 29 anos, foi vítima de um assalto no Leblon, Zona Sul do Rio, na última quarta-feira (22). Ela foi cercada por criminosos armados, que levaram seu carro e objetos pessoais de luxo.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 23º BPM (Leblon) recebeu um alerta de

roubo em andamento no bairro do Leblon e fizeram cerco policial. O carro e os

pertences da artista foram recuperados horas depois do crime, mas os criminosos

conseguiram fugir.

Nesta quinta-feira (23), a PM da área recuperou no Morro do Santo Amaro, também na Zona Sul, um segundo veículo, Mitsubishi Pajero, que estaria sendo usado pelos

criminosos no momento do roubo à atriz. No veículo foram encontrados outros itens de luxo, como uma bolsa de grife, acessórios eletrônicos e a chave de um veículo da marca Audi.

A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon). Isabelle não se pronunciou

publicamente sobre o ocorrido.