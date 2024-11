Atriz paranaense estreia comédia ‘Velórios’ em São Paulo

Márcia Mariôtto também está no longa “O Retrato de Sarah”, que estreia em 2025

A atriz paranaense Márcia Mariôtto estreia no dia 25 de novembro, às 20h, no Teatro Cemitéri de Automóveis, em São Paulo, a comédia “Velórios”. Os textos são de Ivam Cabral, Jarbas Capusso Filho, Mário Bortolotto, Mário Viana e Sérgio Roveri. São cinco histórias divertidas e inusitadas ambientadas em velórios. No velório de alguns mortos as famílias criam confusões e, em alguns casos, o morto finge estar morto pra aplicar golpes. Única apresentação. O elenco conta com 14 atores, além da direção de Patrícia Vilela e produção e realização Colaatores.

Além desta peça, Mariôtto participou do longa-metragem “O Retrato de Sarah” que estreia em 2025, dirigido por Leonardo Costa e produzido pela ArteNu7.

Nascida em União da Vitória, interior do Paraná, Márcia Mariôtto, 30 anos, é uma atriz formada em Artes Cênicas pela Recriarte Escola de Artes e Comunicação de São Paulo.

Residindo na capital Paulista a quase 7 anos, Márcia deu início aos estudos em 2019 e se formou em junho de 2022.

Novelas independentes

Fez algumas radionovelas e gravou duas novelas independentes, “Cara a Tapa”, gravada no Rio de Janeiro (em exibição no youtube) e “Escondidinho” (em fase de gravações), ambas escritas e dirigidas por Moisés Bittencourt e produzidas pela Independente Filmes Produções.

No teatro, participou das peças “Chuva e Neblina ao Entardecer”, “Um Bonde Chamado Desejo”, “A Aurora da Minha Vida”, “Contaminados”, “Fragmentos de A Cozinha”, “Cancelados A Peça”, “No Banheiro Sujo de um Bar Qualquer” e agora está em preparação para estrear sua oitava peça “Velórios”, onde interpretará a personagem Betina.