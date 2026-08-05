Auditoria feita no IRM aponta supostas irregularidades em 70% dos contratos

Presidente interino do Instituto Rio Metrópole, delegado Roberto Lisandro, revisa contratos firmados pela gestão anterior e anuncia medidas para reforçar os mecanismos de controle

O presidente interino do Instituto Rio Metrópole (IRM), delegado Roberto Lisandro, afirmou que uma auditoria preliminar realizada pela nova gestão identificou indícios de irregularidades em cerca de 70% dos contratos analisados pela autarquia. Em entrevista exclusiva concedida à BandNews FM, o dirigente declarou que encontrou uma estrutura “desorganizada”, com sobreposição de funções administrativas e contratos concentrados em poucas diretorias.

De acordo com ele, as primeiras análises apontam que duas das cinco diretorias do instituto respondiam por aproximadamente 80% dos contratos firmados: a Diretoria de Planejamento e Projetos e a Diretoria de Desenvolvimento Metropolitano Integrado. De acordo com ele, o possível prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$ 150 milhões, valor que ainda depende da conclusão das auditorias em andamento.

Diretorias são alvo de investigação

As duas diretorias citadas eram comandadas por Maurício Silva Knoploch dos Santos e pelo delegado Franquis Dias Nepomuceno, ambos presos durante a Operação Ouroboros, deflagrada pelo Ministério Público para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos no Instituto Rio Metrópole.

Também foram presos na operação o ex-presidente do IRM, Davi Perini Vermelho, e a ex-funcionária Amanda Ithala Paschoa. Já o ex-procurador Marcelo Lopes da Silva e Caroline Soares Barros, apontada pelo Ministério Público como integrante do suposto esquema, respondem ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares.

Entre as primeiras providências adotadas pela nova gestão está o encerramento do contrato com a empresa Alvo Soluções, responsável pelo fornecimento de 43 funcionários terceirizados. Segundo Roberto Lisandro, a renovação contratual não havia sido publicada no Diário Oficial, o que motivou a decisão pelo encerramento do vínculo.

Mais de 50 desligamentos

Desde que assumiu interinamente o comando do IRM, mais de 50 servidores foram desligados. Paralelamente, outros contratos seguem sob análise, entre eles o firmado com a empresa Inducta Solução em Energia Limitada para ações de eficiência energética. Conforme a auditoria, o contrato passou de R$ 56 milhões para mais de R$ 67 milhões após reajustes e termos aditivos.