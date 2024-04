Aula de ritbox na Vila Olímpica e Belford Roxo

As aulas de ritbox atrai um bom número de praticantes na Vila Olímpica/PMBR/Divulgação

Movimentando o corpo! A Vila Olímpica de Belford Roxo, vem realizando aulas de

ritbox em todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h. O ritbox é um

treino ritmado e animado, que mistura os movimentos de agachamento, polichinelo, polisapato com a música. Fazendo com que haja mais diversão no treino. A idade mínima para participar é 16 anos.

A vila olímpica está de portas abertas para quem se interessar em praticar

atividades físicas e até treinar para alguma competição. O complexo esportivo é um

dos maiores da Baixada Fluminense e oferece o acesso a mais de 25 modalidades

esportivas à população. A partir dos seis anos de idade já pode se matricular em

qualquer tipo de atividade disponível no local.

Todas as atividades são oferecidas gratuitamente. Para se matricular sendo menor

de idade é necessário: um adulto presente com documento para assinar; certidão

de nascimento ou RG; comprovante de residência; declaração de escolaridade; uma

foto 3×4 para cada atividade desejada e atestado médico. E sendo maior de idade é

necessário: carteira de identidade; comprovante de residência; uma foto 3×4 para

cada atividade desejada e atestado médico.

Gracia Pecora, 75, nos contou que está no ritbox faz 2 anos e meio. “Eu comecei

por causa da minha doença intestinal, pois meu intestino era muito retido. E agora

me sinto muito melhor”, afirmou. “Recomendo a todos, seja velho, criança, ou

qualquer um. Venham participar, é muito bom”, finalizou Gracia.

A Vila Olímpica fica no bairro Nova Piam, na Rua Lecílio, s/n.