Aumento nas filas, ‘farra de passagens’ e pressão do PT derrubam presidente do INSS

Glauco André Wamburg já era alvo de críticas desde a indicação

BRASÍLIA – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu exonerar o

presidente interino do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), Glauco André Wamburg, após apenas cinco meses de mandato. Para assumir a presidência do órgão de forma permanente, o escolhido foi o atual diretor de Orçamento, Finanças e Logística da autarquia, Alessandro Stefanutto.

Segundo informações de fontes do Ministério da Previdência e do INSS, três fatores

determinaram a queda de Glauco Wamburg: o aumento da fila por benefícios, as

suspeitas de mau uso de passagens e diárias e a pressão interna de grupos

ligados ao PT que questionavam a escolha dele desde o início do ano.

Indicação do PSD

Glauco é servidor do INSS, mas chegou ao comando da autarquia por indicação

política do deputado federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. A escolha foi

uma forma de agradar a bancada do PSD na Câmara, que ficou sem nenhum

ministério de peso, enquanto o PSD no Senado foi contemplado com dois ministros, Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Carlos Fávaro (Agricultura).

A escolha dele não foi bem recebida por servidores do INSS justamente por ter sido

resultado de indicação política, e não por critérios técnicos. Na época, fontes do

órgão ouvidas pelo blog mencionaram ainda o fato de Glauco ter presidido a

fundação Leão XII no Rio de Janeiro na época em que veio à tona um escândalo de

funcionários fantasmas.

Desde então, o governo Lula tem sido pressionado por grupos do campo petista a

substituir o presidente. Stefanutto é um nome que agrada a militância petista e os

servidores do órgão. A nomeação do novo presidente foi publicada no Diário Oficial

de ontem (5). A primeira ação de Stefanutto foi o lançamento hoje de um portal da

transparência para acompanhamento em tempo real da fila do INSS.