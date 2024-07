Aureo Ribeiro aposta em candidaturas femininas no interior do estado do RJ 

Aureo Ribeiro articulou o lançamento de chapa em 84 cidades do RJ

Líder do Solidariedade na Câmara dos Deputados, Aureo Ribeiro aposta em

candidaturas femininas para alavancar o partido no interior do Rio de Janeiro. Ao

menos seis nomes foram alçados para a disputa para as prefeituras fluminenses.

No total, o Solidariedade terá 24 candidatos a prefeito no Rio de Janeiro nas

eleições municipais deste ano. Com destaque para as candidaturas femininas.

Em Barra do Piraí, o partido aposta na vereadora Kátia Miki, que é a principal

opositora do prefeito Mário Esteves (MDB), que era seu colega de partido, mas foi

expulso depois de sugerir a castração de mulheres para evitar que tenham mais

filhos.

Em Rio das Flores, o Solidariedade lançou Dra Soraia como candidata à prefeitura.

Em Macuco, Michelle Bianchini tentará a reeleição, enquanto Yara Cinthia está na

disputa pela prefeitura de São Francisco de Itabapoana.

Aureo Ribeiro, que é presidente estadual do Solidariedade, também aposta em

candidaturas femininas em Cantagalo e São Sebastião do Alto. Este ano, ele

articulou o lançamento de chapa em 84 dos 92 municípios do estado na eleição

deste ano.

A esposa dele, Aline do Aureo (Solidariedade), será a vice na chapa de Netinho

Reis (MDB) na disputa à prefeitura de Duque de Caxias.

O Solidariedade lançou mais de mil nomes que deverão disputar a uma vaga de

vereador no estado.