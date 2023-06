Autor de ataque a escola com dois mortos é encontrado enforcado em cela

Marcos Vinícius assassinou o casal de alunos dentro do Colégio

Estadual Professora Helena Kolody

PARANÁ – Assassino que matou dois estudantes no Colégio Estadual Professora

Helena Kolody, em Cambé, no norte do estado, Marcos Vinícius, de 21 anos, foi

encontrado morto na Casa de Custódia de Londrina na noite da última terça-feira

(20).

A Polícia Civil informou que o homem tirou a própria vida com uma corda e foi

encontrado na cela. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Londrina (IML).

A segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) afirmou que o

detento dividia a cela com o outro suspeito, também de 21 anos, que é investigado

por ter participado da ação. A motivação do crime é investigada.

Na última segunda-feira (19), Marcos entrou na escola e atirou contra Karoline Verri Alves, de 17 anos, que morreu baleada na cabeça. Outro aluno, Luan Augusto, de 16 anos, também baleado na cabeça, morreu no hospital, na terça.

Em depoimento à polícia, o assassino disse que não conhecia as vítimas e que o

objetivo era matar o maior número de pessoas na escola e depois tirar a própria

vida. As autoridades investigam se o atirador teve ajuda de outras pessoas para

efetuar o ataque. Um homem, que teria ajudado no planejamento do crime, foi

detido pelas autoridades.

Segundo a Secretaria de Segurança, ele era esquizofrênico e fazia tratamento para

a doença. O ataque foi planejado por quatro anos. “Ele estudou no colégio em 2014

e relata que teria sido vítima de bullying na época em que frequentava a instituição.

De lá pra cá, ele vem alimentando essa mágoa”, explicou o secretário Hudson

Leôncio Teixeira, em entrevista ao Paraná Portal.