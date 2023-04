Auxiliares administrativos e vigias assinam contratos na Educação

Completando o time. A Secretaria de Educação de Belford Roxo realizou nesta quinta-feira (23-03), no Heliópolis Atlético Clube, a solenidade de assinatura dos contratos de 600 profissionais aprovados no processo seletivo para os cargos de auxiliar administrativo e vigia. No dia 24 de março será a vez dos

inspetores realizarem a assinatura para integrar as unidades de ensino da rede pública municipal.

O secretário municipal da Educação, Denis Macedo, ressaltou a alegria na convocação dos profissionais. “Estamos formalizando o processo de contratação com muito orgulho e carinho para completar o time com sucesso”, comentou. “Esses cargos são fundamentais para garantir a segurança e uma gestão organizada que favoreçam a qualidade do ensino no município”, finalizou Denis.

A auxiliar administrativa e moradora do Jardim Redentor, Jennifer Rodrigues, 23 anos, compareceu animada para a solenidade. “Estou muito feliz de fazer parte do time talentoso da Educação, vou trabalhar perto de casa e será uma ótima experiência”, contou Jennifer. “É uma grande satisfação assinar o contrato e ajudar a zelar pelo patrimônio das unidades da Prefeitura”, acrescentou o vigia e morador de Santa Maria, Jorge Rodrigues, de 44 anos.