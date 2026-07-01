Ave rara ameaçada de extinção é resgatada após acidente em Barra do Piraí, no Sul do RJ

Gavião-pombo-pequeno foi encontrado ferido após colisão com caminhão

Um raro gavião-pombo-pequeno, espécie ameaçada de extinção e encontrada apenas no Brasil, foi resgatado em Barra do Piraí após sofrer um acidente. O resgate aconteceu na última sexta-feira (26), no bairro Vila Helena, mas foi divulgado pela Prefeitura de Barra do Piraí na segunda-feira (29).

Segundo testemunhas, a ave teria se chocado contra um caminhão em movimento e ficou debilitada.

Equipes da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade foram acionadas e encontraram o animal com sinais de fraqueza. Desde então, o gavião-pombo-pequeno está sob os cuidados do biólogo Thiago Luiz Guimarães Pereira, que acompanha sua recuperação.

De acordo com a prefeitura, a ave apresentou evolução positiva desde o resgate. O animal está mais ativo, se alimenta normalmente e responde bem ao tratamento com medicação anti-inflamatória.

Apesar da melhora, o gavião ainda não movimenta uma das patas. Um exame de raio-X será realizado para identificar se a lesão é óssea ou neurológica e definir os próximos passos do tratamento.

A expectativa é que, após a recuperação completa, o animal possa ser devolvido ao seu habitat natural.