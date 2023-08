Avião cai em rodovia sobre carro e moto deixa ao menos 10 mortos na Malásia

Bombeiros e equipes de resgate inspecionam o local da queda de um avião em uma rua em Shah Alam

MALÁSIA – Ao menos dez pessoas morreram nesta quinta (17), depois que um avião de pequeno porte com oito pessoas a bordo caiu em uma estrada, colidindo com um carro e uma moto perto de Kuala Lumpur, capital da Malásia. As duas pessoas que estavam nos veículos morreram, além dos oito ocupantes da aeronave.

Segundo o chefe da polícia local, Mohamad Iqbal Ibrahim, a aeronave, de modelo Beechcraft Premier 1, caiu de bico, às 14h do horário local (3h no horário de Brasília), perto da cidade de Elmina quando fazia o trajeto entre a ilha de Langkawi e o Aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah, em Subang.

A aeronave perdeu contato com a torre de controle de tráfego aéreo. “Não houve chamada de emergência. A aeronave recebeu autorização para pousar”, disse Hussein Omar.

A autoridade de aviação civil do país (CAAM) disse que o voo partiu da ilha turística de Langkawi e estava a caminho do aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah, em Selangor, perto da capital Kuala Lumpur.

A CAAM disse que o voo foi operado pela Jet Valet Sdn Bhd, uma empresa malaia de serviços de jatos particulares.

Uma das vítimas foi o presidente do comitê de Governo Local, Habitação e Meio Ambiente do Estado de Pahang, localizado no oeste da península da Malásia. O diretor da autoridade de aviação civil, Norazman Mahmud, anunciou a abertura de uma investigação sobre as causas do acidente.