Avião cai no Mato Grosso e deixa 5 pessoas mortas

SÃO PAULO – Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira (15) no Mato Grosso, deixando cinco mortos. O acidente aconteceu na zona rural do estado, no município de Apiacás, a pouco mais de mil quilômetros da capital, Cuiabá. Segundo informações do portal de notícias G1, as vítimas são um empresário, identificado como Arni Alberto Spiering, de 70 anos; dois netos dele; um funcionário de fazenda; e o piloto.

Segundo a Polícia Militar, a aeronave caiu numa fazenda. A reportagem do G1 destaca que o empresário Arni estava hospedado na Pousada Amazônia Fishing Lodge, que fica na divisa de Mato Grosso com o Pará, há dois dias. Nesta quinta-feira, ele saiu do local para voltar para casa, quando aconteceu o acidente.

O avião que caiu tinha capacidade para até sete pessoas, conforme publicou o G1, e estava regular, de acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). Ele estava registrado no nome de Arni Spiering, empresário do ramo de sementes e ex-presidente do União Rondonópolis (MT).