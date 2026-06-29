Avião da FAB chega ao Rio com 13 brasileiros resgatados de terremoto na Venezuela

Subiu para 1.450 o número de mortos por terremotos na Venezuela. Dois brasileiros estão entre os mortos. Terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram o país na noite de quarta (24)

O governo federal informou que resgatou 13 brasileiros que estavam na Venezuela durante o terremoto que atingiu o país na quarta-feira (24). Os cidadãos foram levados de avião de Caracas, capital venezuelana, para o Rio de Janeiro pela Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com o governo, os brasileiros procuraram a embaixada na capital venezuelana, tendo em vista o fechamento do aeroporto comercial de Caracas. Eles retornaram ao país na mesma aeronave que levou ajuda humanitária à Venezuela e retornaria vazio ao Brasil. O avião chegou ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) na manhã deste domingo (28)

Na noite de quarta-feira (24), dois terremotos em sequência atingiram a região norte do país, onde fica Caracas. Além das mortes, os tremores derrubaram prédios e deixaram um rastro de destruição na capital venezuelana e arredores. Os sismos foram os mais fortes no país em mais de 100 anos.

O número de mortos pelos fortes terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira subiu para 1.450, informou neste domingo (28) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

“O número de mortos chegou a 1.450”, disse Rodríguez em um pronunciamento televisionado, apresentando os dados mais recentes sobre o duplo terremoto que deixou um rastro de devastação e morte em todo o país, particularmente em La Guaira, cidade próxima a Caracas.

Dois brasileiros mortos

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, país que tem fronteira com a Venezuela, informou que dois cidadãos do país, um homem e uma mulher, morreram na tragédia.

O governo anunciou que presta assistência consular aos familiares.

Segundo familiares, uma das vítimas é Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, moradora do Distrito Federal. Ela vivia havia cerca de dois meses na Venezuela e estava em La Guaira, uma das áreas mais atingidas pelos tremores.

A outra vítima brasileira é o pastor Romildo Batista de Lima, de 69 anos, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com a família, ele foi atingido pelo desabamento de uma parede enquanto tentava se proteger com a esposa. Os dois chegaram a ser resgatados, mas Romildo não resistiu.

As Nações Unidas estimam que cerca de 50.000 pessoas estejam desaparecidas.

Também segundo Rodríguez, 774 prédios foram danificados, incluindo 189 que desabaram. O número oficial de feridos na tragédia subiu para 3.150.

Ajuda internacional

Segundo informações do governo venezuelano, mais de 1.600 socorristas estrangeiros chegaram ao país para reforçar as operações de socorro.

“Nas últimas horas, a Venezuela recebeu 17 voos transportando mais de 1.600 membros de equipes de resgate e, nas próximas 24 horas, são esperados mais 25 voos”, disse Oliver Blanco, funcionário do Ministério das Relações Exteriores, no sábado (27).

O governo brasileiro enviou quatro aviões com ajuda para o país.

A missão conta com uma equipe de Busca e Resgate Urbano e reúne profissionais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec/MIDR), militares dos Corpos de Bombeiros Militares de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, além de especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Além disso, enviou equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias.