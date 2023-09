Avião de pequeno porte cai no interior do Amazonas com 14 pessoas; não há sobreviventes

Um avião com 14 pessoas caiu em Barcelos (AM), a cerca de 400 quilômetros de Manaus, na tarde desta sábado (16). O governo do estado informou que não há sobreviventes. A aeronave era um Embraer EMB-110 Bandeirante, com capacidade para 18 pessoas, e transportava um grupo de turistas. Entre as vítimas estavam 12 passageiros, piloto e copiloto. Os nomes ainda não foram divulgados.

Moradores próximos do aeroporto de Barcelos foram os primeiros a chegar no local. Alguns ajudaram a retirar os corpos.

Segundo informações do governo do Amazonas, a aeronave saiu de Manaus por volta de 12h com destino a Barcelos, distante cerca de 400 quilômetros. Uma viagem de aproximadamente duas horas. Os passageiros eram turistas que iriam fazer pesca esportiva.

Imagens gravadas por moradores mostram que chovia forte no momento do acidente, o que segundo a Defesa Civil pode ter sido um dos fatores responsáveis pelo acidente.

“Nós não temos detalhes. Eu tenho alguns relatos. Não quero contaminar a investigação, mas o que tem de relatos é que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para frear”, diz Cel Vinícius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas.

“O aeroporto de Barcelos está com todas as condições previstas em lei, adequadas para receber voos do porte do avião que sofreu o acidente”, completa Edson de Paula Rodrigues, prefeito de Barcelos.

Os corpos foram levados para o ginásio de Barcelos.

O governo do Amazonas informou que uma aeronave vai partir de Manaus neste domingo (17) para Barcelos buscar os corpos. Eles serão trazidos à capital para ser entregues às famílias.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a situação a aeronave era regular. A Manaus Aerotáxi, empresa dona do avião, lamentou o acidente – disse que a aeronave e a tripulação atendiam às exigências, e que está comprometida em esclarecer os detalhes do caso.