Avião decola do Santos Dumont e faz pouso emergencial no Galeão

Aeronave apresentou problemas técnicos cerca de 15 minutos após

decolar

Um avião da Gol, com destino a Congonhas, em São Paulo, teve que fazer um

pouso emergencial no Aeroporto Internacional do Galeão cerca de 15 minutos

depois de ter decolado do Aeroporto Santos Dumont, no início da tarde desta segunda-feira (9).

Reportagem do g1 informou que os passageiros relataram que a aeronave sofreu

uma pancada muito forte, e que por isso deu uma chacoalhada. Ainda segundo os

tripulantes, houve um princípio de pânico.

Depois disso, o piloto fez um pouso de emergência no Galeão. Passageiros

contaram que um caminhão dos bombeiros aguardava a aeronave na pista.

Em nota, a Gol informou que “o voo G3 1023, entre Santos Dumont (SDU) e

Congonhas (CGH), apresentou problemas técnicos após a decolagem e alternou

para o Galeão (GIG). A tripulação cumpriu os procedimentos previstos e a aeronave

pousou normalmente.

Os clientes impactados receberam as devidas facilidades e sendo remarcados para

os próximos voos com destino a CGH tanto em GIG, como a partir de SDU.

A GOL reforça que todos os procedimentos foram realizados com foco na

Segurança, valor número 1 da Companhia”.