Avião presidencial apresenta problema em viagem de Lula e retorna ao México

O presidente Lula, acompanhado da primeira-dama Janja, chegaram ao México no último domingo (29)

BRASÍLIA – O avião presidencial da Força Aérea Brasileira (FAB), que transportava o presidente Luiz Inácio da Silva para Brasília, teve um problema técnico nesta terça-feira (1º) e precisou retornar ao Aeroporto da Cidade do México.

No entanto, a aeronave não foi autorizada a pousar, uma vez que o tanque de combustível estava cheio.

A orientação é que o piloto sobrevoasse a região por aproximadamente duas horas para gastar o combustível e, dessa forma, aterrissar com mais segurança.

De acordo com a FAB, a aeronave presidencial VC-1 apresentou um problema técnico após a decolagem do Aeroporto da Cidade do México.

A FAB afirmou que os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado foram acionados, e que, os pilotos “aguardam o consumo de combustível necessário” para retornarem ao mesmo aeródromo da decolagem, com troca de aeronave e regresso de Lula a Brasília.