Avião sai do Rio, perde a roda e faz pouso de emergência em São Paulo

O avião da Latam Brasil teve que mudar de rota e pousar em Guarulhos

Um avião da Latam Brasil que saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo teve

que mudar de rota e pousar em Guarulhos após perder uma das rodas durante a

decolagem. O incidente aconteceu na tarde desta terça-feria (6) e não deixou feridos.

O voo LA-3923 era operado por um Airbus A319. O avião decolou do aeroporto

Santos Dumont às 12h20 e deveria pousar no aeroporto de Congonhas, mas os

pilotos perceberam o problema com o trem de pouso e solicitaram prioridade para

pousar em Guarulhos, onde as pistas são maiores.

Antes de pousar, o avião fez uma passagem baixa sobre a pista para que os

controladores de tráfego aéreo verificassem a situação do trem de pouso. Segundo

o áudio da comunicação entre o piloto e a torre, obtido pelo site Aeroin, os

controladores informaram que o trem de pouso dianteiro e o principal estavam

baixados, mas não conseguiram confirmar se havia alguma roda faltando.

O avião então fez uma nova aproximação e pousou com segurança na pista 10L de

Guarulhos às 13h05, sob a escolta dos veículos de emergência do aeroporto. Os

passageiros desembarcaram normalmente.

A Latam Brasil informou que está prestando assistência aos passageiros e que está

colaborando com as autoridades para investigar as causas do incidente. A empresa

disse ainda que segue os mais altos padrões de segurança e que lamenta os

transtornos causados aos clientes.