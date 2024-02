BAC apreende entorpecentes e granada em comunidade da Zona Oeste do Rio

PMs do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam, no último domingo (25),

rádios de comunicação, um carregador de fuzil, drogas e uma granada de

fabricação artesanal, durante uma operação realizada na Favela Gardênia Azul, no

Anil, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O material foi encontrado na localidade

conhecida como Chico City.

No sábado (24), um suspeito foi baleado e morto na comunidade. A Delegacia de

Homicídios da Capital (DHC) investiga como o crime aconteceu. Já na quinta-feira

(22), a pastora Marta de Jesus Gomes, de 44 anos, foi atingida por balas perdidas

em meio a um tiroteio entre traficantes e milicianos, na localidade conhecida como

Marcão, também na Gardênia Azul. Ela voltava de um mercado quando foi ferida. A

vítima ainda chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento da Cidade

de Deus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Favela Gardênia Azul tem territórios disputados por traficantes e milicianos. A

guerra começou há mais de um ano e já causou uma série de assassinatos. Todos

os crimes são investigados pela DHC.