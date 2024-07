BAC apreende mais de 2,3 mil munições na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio

Cães farejadores localizam armas e munições. Arsenal de guerra foi encontrado após denúncia anônima. Prejuízo estimado para a facção criminosa é de mais de R$ 177 mil

Uma denúncia anônima levou cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães

(BAC), da Polícia Militar, a localizarem nesta quinta-feira (18) tonéis com material bélico na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio.

Durante a verificação, realizada no quarto dia da Ação Estruturada Ordo, os

agentes localizaram no recipiente 2.305 munições para fuzis de diferentes calibres,

20 carregadores de armas, duas pistolas e cinco granadas. O prejuízo estimado

para a facção criminosa é de mais de R$ 177 mil.

Os PMs estavam em patrulhamento na comunidade, quando receberam informação,

por meio do Disque Denúncia, sobre a presença de armas em uma área de mata.

As cadelas Kitana e Naomi, do BAC, foram levadas ao local pelos agentes. Elas

indicaram o local onde estavam enterrados dois tonéis.

Ajuda da população

O secretário de Segurança Pública, Victor do Santos, ressaltou a importância da

ajuda da população no enfrentamento ao crime organizado.

“As Forças Policiais trabalham junto com a comunidade. A missão do Governo do

Estado é garantir a segurança e a paz aos moradores. A participação da população

é de grande importância nessa atuação integrada para que sejam alcançados

resultados positivos”, disse, acrescentando que as denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia e pelo aplicativo 190RJ. “O sigilo é garantido”, declarou Victor.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), para onde o material apreendido foi

levado. As denúncias podem ser realizadas por meio aplicativo 190RJ, da Polícia

Militar, ou ao Disque Denúncia pelo número 2253-1177.

Forças prendem 60 criminosos em três dias

As intervenções das forças de Segurança do Governo do Rio foram ampliadas para

os Morros da Covanca e do Jordão, Santa Maria e Bateau Mouche, no cinturão de

Jacarepaguá. Com isso, já são 14 comunidades monitoradas pelas forças de

segurança, que realizaram um total de 60 prisões, sendo 52 em flagrante, 8 em

cumprimento de mandados, além de sete adolescentes infratores apreendidos.

A decisão de estender o território monitorado foi baseada em informações de

inteligência da Polícia Civil e resultou no fechamento de centrais clandestinas de

fornecimento de sinal de TV e internet. Parte das prisões efetuadas está

relacionada a essas atividades.

Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam seis

pessoas por receptação qualificada. Com elas, foram apreendidos equipamentos

de concessionárias como cabos, modens e distribuidor de sinal. As ações

ocorreram em três pontos de Jacarepaguá.