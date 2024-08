Baile charme agita a praça de alimentação do Shopping Nova Iguaçu

O Shopping Nova Iguaçu realiza próxima sexta-feira, dia 16 de agosto, mais uma edição do Baile Charme. O evento acontece a partir das 19h, no palco da Praça de alimentação.

A festa que é embalada por muita música, dança e diversão, será comandada pelo DJ Vig, que virá diretamente do tradicional baile do Viaduto de Madureira. A atividade, que acontece uma vez por mês, é gratuita, e já se tornou tradicional na cidade e recebe um público de diversas cidades da Baixada Fluminense.

“Trazemos para Nova Iguaçu um pouco do que acontece na Zona Norte do Rio de Janeiro, berço do Charme. Nosso objetivo é valorizar a cultura regional por meio da dança e do estilo musical”, afirma Luciane Treigher, gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu.

Serviço: Baile Charme

Endereço: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, Bairro da Luz.

Dia: 16 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Palco da Praça de Alimentação