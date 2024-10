Baile do Projeto Dança em Movimento 2024 terá mais uma edição em Belford Roxo

O projeto Dança em Movimento tem atraído um bom número de pessoas

Deixe a dança fazer parte da sua vida. A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) realiza neste sábado (4), mais uma edição do Baile do projeto Dança em Movimento de 2024. O evento acontece no Shopping Nova Belford, a partir das 18h, e será aberto ao público. A festa contará com muita dança, música e diversão, além da apresentação da Banda Aeroporto.

O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, destacou a importância do baile. “É sempre uma alegria nossa de estar realizando mais uma dança de salão para a população de Belford Roxo. Pois além de ser muito importante para o bem-estar físico, também é um momento de união que poderemos aproveitar juntos de todos”, completou Adriano.

O Shopping Nova Belford fica na Avenida Benjamin Pinto Dias, 1130, no Centro de Belford Roxo.