Baixada Fluminense está entre as regiões com registro de crescimento na oferta de emprego

Os municípios da Baixada Fluminense estão entre os que apresentaram aumento na geração empregos no estado do Rio, no mês de fevereiro. A recente análise feita pela Firjan, através da Plataforma Retratos Regionais, aponta que os resultados obtidos em cidades da região, contribuíram para o fechamento positivo do período. Em todo o estado, foram criadas mais de 14,6 mil novas vagas, com carteira assinada. Desse montante, 4,1 mil estão distribuídas, em maior parte, pelos municípios de Magé, São

João de Meriti, Seropédica, Itaguaí e Duque de Caxias. A maioria das colocações foi para o setor de Serviços.

“Começamos o ano com resultados muito positivos para a nossa região que tem apresentado crescente oferta de empregos em áreas diversificadas. Estamos em constante acompanhamento da tendência do mercado e atuando inclusive, no apoio para garantir a qualificação e capacitação de mão de obra local”, destacou o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone.

A recuperação da Baixada segue os resultados do Estado, que em recente análise também teve o desempenho puxado pelo setor de Serviços, com mais de 5 mil oportunidades no acumulado do ano.

Entre as atividades que mais geraram contratações, se destacam as direcionadas para a Administração Pública em Geral (+2.102); Atividades de Serviços Prestados às Empresas (+1.681); Ensino Fundamental (+331); Limpeza em Prédios e em Domicílios (+278); e para Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada (+268).

Resultados positivos

Os dados analisados levam em consideração as informações do saldo de empregos formais disponibilizados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Neste ano, as regiões da

Baixada Fluminense aparecem com resultados positivos consecutivamente. A primeira análise de 2023, com dados de janeiro, mostrou mais de 3,2 mil vagas, o que gerou um acumulado de mais de 7,3 mil novos empregos nos primeiros meses do ano. Esses resultados mudam o cenário de dezembro de 2022, que fechou o ano com saldo negativo, tendo registrado na época, uma redução de cerca de 2 mil vagas para a região.