Baleia Rossi vai assumir negociação sobre a aliança do MDB no estado

Baleia Rossi se reuniu com políticos fluminenses em Brasília

Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi assumiu a missão de conduzir as negociações sobre as alianças do partido nas próximas eleições municipais do Rio. Nos próximos dias, ele vai conversar com os principais pré-candidatos à sucessão municipal: o prefeito Eduardo Paes e o deputado Alexandre Ramagem. As contrapartidas passam pelo fortalecimento da legenda em âmbito nacional, seja com a abertura novos de espaços no governo do Rio ou na prefeitura da capital,

seja com o compromisso de apoio à candidatura de Isnaldo Bulhões à presidência da Câmara.

A pré-candidatura do deputado Otoni de Paula, que defende o apoio a Ramagem, foi confirmada pelo movimento articulado pelo presidente regional, Washington Reis. Resistem a aderir à candidatura do PL o vice-governador Thiago Pampolha e o secretário nacional de Saneamento, Leonardo Picciani, cuja família foi alvo de ações truculentas do delegado da Polícia Federal à época da Lava Jato.

Na última quarta-feira (12), Thiago e Leonardo se reuniram em Brasília com Baleia Rossi para definir os caminhos do partido no Rio, dada a desistência de Otoni de Paula. Estavam presentes ainda o governador Helder Barbalho, o ministro Jader Barbalho e a deputada federal Elcione Barbalho.