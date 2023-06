Bancada do União Brasil desautoriza declaração de Sabino sobre manutenção de Freixo na Embratur

Com o objetivo de aplacar resistências à sua origem bolsonarista, o deputado Celso Sabino plantou nota nesta quarta-feira (21) afirmando que manteria Marcelo Freixo na presidência da Embratur, caso efetivamente seja nomeado no Ministério do Turismo.

A promessa do parlamentar não foi endossada pela bancada do União Brasil, que reitera o desejo de controlar o Turismo com “porteira fechada”, nomeando a direção de todos os órgãos vinculados.

Ao longo do dia, deputados federais doUnião criticaram a estratégia de Sabino que, segundo eles, foi definida sem que fossem consultados. “Sabino está vocalizando sua posição pessoal. A bancada continua a defender que todos os cargos sejam preenchidos com nosso pessoal”, afirmou uma felpuda raposa do partido.