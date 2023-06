Bandeira do Botafogo foi destaque no Prêmio Paulo Gustavo em Brasília

A entrega do Prêmio Paulo Gustavo, que mobilizou a Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (21/06), não foi o único destaque da premiação que consagrou cinco comediantes e contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes. O Salão Nobre também foi palco para destacar a bandeira do clube Botafogo.

A bandeira do time foi erguida em Brasília pelo humorista e influenciador digital Matheus Costa, consagrado por indicação do presidente da Comissão de Cultura, deputado Federal Marcelo Queiroz (PP-RJ), ambos torcedores ferrenhos do Botafogo.

Há quem diga que o Botafogo está liderando o campeonato brasileiro após um pedido do alvinegro, Seu Zé, pai do humorista.

Seu Zé ficou famoso entre os alvinegros porque no início do ano, após jogar uma moeda na Fontana di Trevi, em Roma, na Itália, fez um pedido para que o Botafogo fosse campeão brasileiro. O time é líder do Brasileirão na 11ª rodada com 24 pontos.

Influenciador digital e comediante, Matheus Costa tem 26 anos e é um fenômeno da internet.

Começou com vídeos do seu pai corrigindo seu português no Instagram e tiktok. Além de levar humor com diferentes conteúdos, leva o conhecimento de forma leve e divertida junto aos seus familiares.

“Esse foi um dos dias mais emocionantes da minha vida e estou sem palavras com tanto reconhecimento, tanto aqui em Brasília, quanto da galera em geral. Comecei gravar vídeos em meio a uma pandemia, somente eu e meu pai dentro de casa, e hoje milhares de pessoas curtem nossos vídeos. Meu pai aproveitou o momento pra se achar o presidente com a bandeira do nosso Botafogo, que segue líder após o pedido dele.”

Também torcedor ferrenho do glorioso, o presidente da Comissão de Cultura, deputado Marcelo Queiroz, destacou que o prêmio representa o ícone Paulo Gustavo, além de ser uma forma de valorização do humor.

“O Humor tem que ser valorizado, pois é uma forma de alegrar a população. Esse prêmio representa a sociedade brasileira.

E em relação ao botafogo, ele frisou: “Espero que o pedido do seu Zé continue dando certo.”

Além de Matheus, foram homenageados também: Tom Cavalcante, Samantha Schmutz, Maria Bopp e Teuda Magalhães Fernandes.