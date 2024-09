Bandido arranca aliança de mulher com os dentes durante assalto em Copacabana, na Zona Sul do Rio

Imagens de câmeras de segurança registraram um casal sendo assaltado na Rua Miguel de Lemos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Na ação, um dos criminosos arrancou a aliança da mulher com os dentes. O caso aconteceu na última segunda-feira (16).

Pelo vídeo, é possível ver o momento em que dois bandidos em uma motocicleta se aproximam das vítimas. Durante abordagem, a mulher se rende e entrega os pertences, mas ainda assim é agredida com um tapa na cabeça pelo condutor do veículo. Já o homem que estava com ela tentou fugir, sendo alcançado pelo segundo criminoso.