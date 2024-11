Bandido é morto a tiros ao tentar roubar policial de folga em Parada de Lucas

Um bandido morreu depois de tentar assaltar um policial militar de folga em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, na noite da última quarta-feira (30). Ao ser abordado, o agente reagiu.

Segundo a PM, uma equipe do 16ºBPM (Olaria) foi acionada para uma ocorrência de “tentativa de disparo de arma de fogo”, por volta das 23h30, na Rua Cordovil, 520, próximo ao condomínio Parque Retiro das Rosas.

No local, os agentes constataram a tentativa de roubo e já encontraram o ladrão, que tinha 20 anos, ferido no chão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi atingido na região torácica e não resistiu. O corpo foi levado ao IML do Centro do Rio.

Com o bandido, que não teve identidade revelada, a PM informou que uma moto roubada foi recuperada. A ocorrência é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer o caso.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito caído no chão, ao lado da moto, após ser baleado, com populares em volta.