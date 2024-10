Bandido e policial civil trocam tiros dentro de padaria em Araruama, na Região dos Lagos

Um criminoso e um policial civil trocaram tiros dentro de uma padaria, na manhã do último domingo (29), em Araruama, na Região dos Lagos. O suspeito foi baleado, mas conseguiu fugir.

O caso aconteceu na Divina Padaria, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, às 10h44, e foi gravado por uma câmera de segurança. A gravação mostra Marcelo Pablo Sales Oliveira, o Marcelinho do Condomínio 2, de 25 anos, entrando no estabelecimento com uma camisa e um boné preto. Um policial civil de folga tomava café com uma mulher no local e observou que o suspeito estava armado.

Logo depois, o agente levanta da sua cadeira, puxa sua arma e pede para o criminoso ficar parado e é neste momento que ambos entram em confronto. O policial vai para fora da padaria e, no vídeo, dá para ouvir o suspeito falando que parou. Contudo, ele volta a atirar contra o agente.

Durante o tiroteio, três clientes tiveram que se abrigar embaixo de mesas. Pelo menos duas funcionárias também estavam no local.

Após o fim do conflito, Marcelinho joga sua arma no chão, uma pistola Taurus PT 92 calibre 9 mm, e um dos clientes pega para entregar para o policial. A gravação não mostra, mas o suspeito, que foi baleado, fugiu do local em uma motocicleta com uma mulher que o esperava. O policial não ficou ferido.

O local foi periciado e 11 estojos de munições de 9 mm foram apreendidas. O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.