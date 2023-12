Bandido ligado ao tráfico de armas para facções do RJ e SP é preso no Paraguai

O paranaense Ricardo Luiz Picolotto, apontado como fornecedor de armas e drogas

para grupos criminosos de São Paulo e do Rio de Janeiro, foi capturado nesta terça-feira (19) em Salto Del Guairá, no Paraguai, próximo à fronteira brasileira.

Picolotto era foragido da Justiça brasileira e estava morando no país vizinho. Em

fevereiro de 2021, quando tinha sido visto pela última vez, conseguiu escapar de

um cerco da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional Antidrogas do

Paraguai, em Assunção.

Além dele, outros dois brasileiros e sete paraguaios foram presos no país vizinho na

operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Secretaria Nacional Antidrogas do

Paraguai. Outros nove suspeitos foram mortos em confronto com as forças de

segurança.

Além das prisões, as forças policiais apreenderam um arsenal que inclui armamento

capaz de derrubar aeronaves ou perfurar a blindagem de veículos, segundo as

forças policiais.