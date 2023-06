Bandido ordena ataques a milícia em Queimados de dentro do presídio de Bangu

Traficante Breno do Guandu é quem manda comparsas invadirem áreas dominadas por milicianos; quadrilhas disputam territórios no município

O serviço de inteligência da Polícia Militar identificou o responsável por orquestrar

ataques violentos em bairros de Queimados, na Baixada Fluminense. Desde o

começo do ano, traficantes e milicianos entraram numa disputa violenta por

territórios no município.

De acordo com a PM, as ordens para os ataques partiram de Breno da Silva Souza,

o Breno do Guandu ou BR, apontado como chefe do tráfico no Complexo do

Guandu, em Japeri. Ele está preso desde 2018 no presídio Bangu 3, do Complexo

Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que apura a

denúncia. Disse ainda que que, se a informação for confirmada, o detento irá para

o isolamento.

Breno já foi considerado um dos criminosos mais perigosos da Baixada Fluminense

e, inclusive, já forjou a própria morte. Contra ele, eram atribuídos crimes de roubo

de cargas na região de Japeri, especialmente no Arco Metropolitano.

Mortes de vigilantes

O criminoso responde na Justiça pelos assassinatos dos vigilantes Jonas Souza da

Silva e Benedito Charles da Silva em maio de 2017 durante um roubo a um

caminhão de cargas no Arco.

No momento de sua prisão, Breno e um comparsa, identificado como David

Tavares, foram encontrados em um carro com três fuzis, duas granadas e grande

quantidade de munição.

Na última terça-feira (13), os agentes do 24º BPM (Queimados) fizeram uma

operação no Complexo de Guandu em busca de criminosos ligados a Breno. Houve

tiroteio e um suspeito de ligação com o tráfico foi baleado e morreu. Três fuzis

foram apreendidos. No bairro Belmonte, três milicianos foram presos. Com eles, os

policiais apreenderam duas pistolas e uma espingarda.

No domingo (11), três pessoas foram assassinadas em Queimados. Entre elas um

menino de 12 anos. Na madrugada de terça (13), um ônibus teve a porta atingida

por disparos durante uma troca de tiros no bairro Jardim da Fonte.