Bandido que participou de sequestro de casal é grampeado na Zona Oeste

Um dos bandidos que participou do sequestro-relâmpago de um casal no dia 14

deste mês, no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi preso

por policiais da 16ª DP (Barra) na última terça-feira (23). Gustavo Oliveira e Souza,

conhecido como GT, de 32 anos, foi detido na Avenida Ayrton Senna e confessou

que integra uma quadrilha que pratica roubos e extorsões com restrição de

liberdade temporária das vítimas em diversos bairros da cidade.

Segundo o delegado Neilson Nogueira, titular da distrital, a prisão vai auxiliar nas

investigações para chegar aos demais comparsas. “Essa prisão é muito importante

porque tira de circulação um indivíduo que vinha praticando, reiteradamente,

roubos com restrição temporária de liberdade das vítimas e nos permite aprofundar

as investigações para alcançar os demais integrantes dessa quadrilha que está

homiziada (escondida) na Ilha do Governador”, explicou.

Portal dos Procurados

O Portal dos Procurados divulgou nesta quarta (24) um cartaz pedindo informações sobre outros três criminosos que participaram da ocorrência.

As denúncias devem ser feitas pelo aplicativo, telefone ou WhatsApp do Disque-

Denúncia por meio do número 2253-1177. O anonimato é garantido.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar e capturar

os demais integrantes da quadrilha.