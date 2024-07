Bandidos exibem armas e se intitulam ‘Equipe Matança’ em região onde quatro pessoas foram assassinadas na Baixada Fluminense 

Um bando que aparece em imagens nas redes sociais e se intitula ‘Equipe Matança’

está na mira da Polícia Civil, que investiga vídeos gravados pelos criminosos

armados intimidando moradores na comunidade do Garibaldi, em Duque de Caxias,

na Baixada Fluminense.

Os marginais podem ter envolvimento com o assassinato de mãe e filho, e de um

casal, no último final de semana. Não se sabe ainda a data da gravação, mas as

imagens começaram a circular nas redes sociais um dia depois da morte dos quatro

moradores da comunidade.

Numa das imagens é possível ver o rosto de um criminoso armado circulando nas

ruas da comunidade do Garibaldi. Ele diz: “Tropa do mantém, equipe matança”, diz

o bandido. Ao fundo, também é possível ouvir disparos de tiros. Um outro criminoso

acompanha o homem, também armado. No segundo vídeo, o mesmo bandido que

exibe o rosto no primeiro vídeo, diz: “Olha nós aí no Garibaldi, estamos vendo você,

toma cuidado hein”, diz em tom de ameaça.