Bandidos tomam ônibus e usam como barricadas em Costa Barros, na Zona Norte do Rio

Os criminosos usaram 3 ônibus para fazer barricadas no Complexo da Pedreira

Pelo menos 3 ônibus foram tomados por criminosos para fazer barricadas no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (13).

No fim da madrugada, o 41º BPM (Irajá) iniciou uma operação para reprimir a ação de traficantes envolvidos em roubos de carros e de cargas na comunidade. Equipes também buscavam remover barricadas previamente instaladas pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Escolas e postos de saúde não abriram por segurança.

Em retaliação, antes das 6h, na Estrada de Botafogo, bandidos invadiram um coletivo da linha 778 (Pavuna-Cascadura) e outro da 920 (Pavuna-Bonsucesso), mandaram atravessar os veículos na pista e levaram as chaves.

Na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., o ônibus tomado foi da linha SVB665 (Pavuna-Saens Peña). Em ruas transversais, grupos ainda atearam fogo a entulho.

Medida de segurança

A Transportes Flores informa que, por medida de segurança, os ônibus das linhas 715l (Cascadura-Santa Marta), 738l (Jardim Metrópole-Cascadura, via Prefeitura), 736l (Cascadura-Jardim Botânico, via Praça da Bandeira), 734l (Cascadura x Vila Norma) 713l (Cascadura-Cosmorama), 720l (Jardim Novo Rio-Cascadura) e 729l (Méier-Parque São Vicente) estão desviando da Av. Pastor Martin Luther King Jr.

A Secretaria Municipal de Educação informou que 19 unidades escolares do Complexo da Pedreira foram impactadas pela operação. A rede estadual já entrou no recesso de julho.

A Secretaria Municipal de Saúde disse que 2 unidades de atenção primária suspenderam completamente o funcionamento, “para a segurança de profissionais e usuários”. “Outra unidade suspendeu o funcionamento e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas.”