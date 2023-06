Bando armado de facão rende maquinista e assalta passageiros dentro de trem no Rio

O ataque aconteceu entre as estações São Cristóvão e Praça da Bandeira

Dois criminosos armados com facões, bloquearam a linha férrea no ramal

Gramacho, entre as estações São Cristóvão e Praça da Bandeira, renderam o

maquinista e assaltaram passageiros de uma composição da SuperVia na noite da última sexta-feira (2).

O trem seguia para a Central do Brasil, e os bandidos obrigaram o maquinista a

abrir as portas da composição para assaltar. Duas passageiras ficaram sem os

celulares. O caso foi notificado ao Batalhão Ferroviário e, será registrado na 17ª, em São Cristóvão.

Procurada, a Supervia disse que não houve agressão física aos envolvidos na ação

e que lamenta o episódio. Afirmou ainda que criou um Núcleo de Saúde Mental, no

intuito de acolher os integrantes de sua equipe que enfrentam situações de risco.

De janeiro a junho de 2023, foram registrados 18 roubos a colaboradores nas

estações, número que já supera as 11 ocorrências de 2022.