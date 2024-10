Bando encapuzado executa ex-PM a tiros na Ilha do Governador

O ex-PM André da Silva Aleixo foi assassinado a tiros, na manhã desta segunda-feira (7), quando saía de casa no Jardim Guanabara, Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

Testemunhas relataram a agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) que a vitima saía de casa, na Rua Formosa, para passear com seus cachorros quando ocupantes de um carro, de modelo não identificado, passaram atirando. Os criminosos estavam encapuzados, segundo os relatos.

Os PMs isolaram o local do crime e acionaram a perícia. Equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) seguiram para a região. Em nota, a Polícia Civil afirmou que “diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”.

Preso em 2020

André foi preso durante uma operação da Corregedoria da PM em 2020 para combater quadrilhas que controlavam máquinas caça-níqueis e faziam cobranças ilegais a comerciante. Além dele, que na época era lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), foram detidos outros quatro policiais militares.

Na ocasião foram encontrados no carro de André uma pistola e R$ 257 mil. O dinheiro estava em duas mochilas. Além disso, foram achados também cadernos com anotações e controle de arrecadação de máquinas de jogos de azar, um distintivo da PM, uma touca ninja e um par de luvas pretas.