Bando mata homem a tiros em Mesquita

David Braga de Oliveira conversava com outros dois homens quando foi

executado

Um homem foi executado a tiros no último sábado (2), na Avenida Delfina Borges,

no bairro Jacutinga, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que David Carlos Braga de Oliveira, de 31 anos, é alvo de vários disparos enquanto conversava com outros dois homens.

As imagens, que gravadas por câmeras de segurança, flagram o momento em que

um carro branco para ao lado do grupo e três criminosos descem atirando.

Nesse momento, David é atingido e cai. Um dos bandidos faz mais disparos em

direção a vítima. Os outros dois homens conseguem fugir. Após atirar em David, um

dos criminosos volta para o carro e outros dois fogem correndo. O motorista do

veículo dá a partida com as portas abertas.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou inquérito para investigar o caso.