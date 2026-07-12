Bando passa atirando em bar lotado na Zona Sudoeste do Rio; um homem é morto e outros dois são baleados

Imagens de segurança registram o terror em bar; um morto e dois baleados em Rio das Pedras

Uma noite de terror em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio, terminou com um homem assassinado e outros dois baleados na última sexta-feira (10). Um vídeo de monitoramento registrou o pânico de clientes em um bar durante um dos ataques.

As imagens mostram o momento em que criminosos em uma motocicleta passam atirando contra um estabelecimento comercial por volta das 18h10. No local, diversas pessoas bebiam e jogavam sinuca quando os disparos começaram, gerando correria entre os presentes.

Dois homens foram atingidos e precisaram ser socorridos para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca. Um jovem de 21 anos foi ferido no braço e na nádega.

A outra vítima do bar foi atingida por diversos disparos durante a ação dos criminosos. Até o momento, o estado de saúde dos dois feridos não foi divulgado pela unidade hospitalar.

Outra morte

Em uma ocorrência paralela na mesma região, uma pessoa foi morta a tiros na Rua Alonso. De acordo com relatos de vizinhos, o alvo seria um suposto miliciano que estava parado em frente a uma peixaria no momento do crime.

A Polícia Militar foi acionada para as ocorrências e isolou as áreas. Os casos de lesão corporal foram levados para a 32ª DP (Taquara), enquanto o assassinato será apurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).