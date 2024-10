Bando rouba caminhão com carga de merenda escolar em São Gonçalo, na Região Metropolitana

Bandidos armados roubaram nesta terça-feira (8), um caminhão que fazia entrega de merenda escolar para unidades da rede de ensino municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana do RJ. A carga, composta de produtos como arroz, pães, sucos e biscoitos, foi interceptada na altura do bairro Vista Alegre, quando seguia para os bairros Mutondo e Galo Branco.

Após o crime, as polícias Militar e Rodoviária Federal (PRF) montaram uma operação, inclusive com o uso de helicóptero, para recuperar a carga. Toda a carga foi recuperada no bairro Brejal.

O local onde o caminhão e a carga foram recuperados é perto de onde o grego Meletios Barmpas, de 46 anos, que vivia no Brasil há 11 anos, foi baleado ao reagir um assalto na noite deste domingo (6). O prestador de serviços da Petrobras não resistiu ais ferimentos e morreu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação do município, com a ação rápida da polícia, o caminhão já foi recuperado e a carga não foi roubada.