Bastos já treina com o elenco do Botafogo

Zagueiro do Botafogo, Bastos já treina com o restante do elenco após se recuperar de trauma no joelho esquerdo. O angolano não entra em campo há mais de um mês. Ele se lesionou na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, em fevereiro. Era, inclusive, sua estreia em 2025.

Na ocasião, o camisa 15 foi substituído por Serafim logo no início do primeiro tempo. Desde então, trabalhou junto ao departamento médico do clube para retornar o mais rapidamente possível.

Agora, se prepara sob o comando do técnico Renato Paiva para o próximo compromisso do Glorioso na temporada: a estreia no Campeonato Brasileiro. O adversário na primeira rodada será o Palmeiras, em jogo marcado para o dia 29, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Mesmo longe dos gramados no Botafogo, Bastos foi convocado para representar a Angola nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. A seleção enfrentará Líbia e Cabo Verde na data Fifa deste mês.