Batalhão da PM tem muro pichado com sigla de facção e o apelido de traficante na Zona Norte do Rio

Os muros do 16º Batalhão de Polícia Militar (Olaria) e do Centro de Fisiatria e Reabilitação da Polícia Militar, em Olaria, na Zona Norte do Rio, foram pichados com a sigla da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e com o apelido do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. As imagens circulam em redes sociais e mostram que as inscrições foram feitas com tinta em spray.

Peixão é o chefe do tráfico no Complexo de Israel, conjunto de favelas na Zona Norte do Rio composto pelas comunidades Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau. Ele é um dos nomes ligados à cúpula do TCP no Rio e trava uma disputa por territórios em áreas controladas pelo Comando Vermelho.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar afirmou que as pichações foram vistas por uma equipes do 16º BPM no muro da unidade e do Centro de Fisiatria, Segundo a corporação, o comando da unidade foi avisado e determinou a remoção das inscrições.

A PM afirmou que as pichações foram uma reação de criminosos contra a prisão de um dos chefes da principal facção criminosa do estado — que é o CV — realizada por agentes do batalhão de Olaria na localidade do Morro do Quitungo. O Quitungo é uma das regiões que Peixão tentar tomar há meses.