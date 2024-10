Batalhão de Mesquita, na Baixada Fluminense, faz limpeza no tráfico, captura três suspeitos e apreende drogas e armas

Em pelo menos duas ações do 20º Batalhão de Polícia de Militar (Mesquita) para combater o tráfico de drogas em municípios da Baixada Fluminense, três suspeitos acabaram presos, e armas e drogas foram apreendidos. Em uma das ocorrências, uum criminoso estava como uma pistola pertencente à corporação do Estado do RJ.

De acordo com a PM, na última quarta-feira (9) uma equipe realizava policiamento com base em informações do setor de inteligência do batalhão sobre o avanço das barricadas na comunidade Coreia, em Mesquita, quando teve a atenção voltada para um grupo de cerca de cinco suspeitos, dois dos quais estavam com mochilas.

Quando os policiais se preparavam para a abordagem, o bando se dispersou, atirando contra as guarnições, que revidaram. Os policias realizaram um cerco tático e conseguiram capturar um dos suspeitos que portava uma mochila. Com ele foram apreendidos uma pistola Beretta APX calibre 9mm; sete munições; um rádio transmissor e um caderno de anotações, além de 303 trouxinhas de maconha; 360 pedras de crack; 96 pinos de cocaína.

Em consulta à sala de situação da Subsecretaria de Inteligência (SSI) verificou-se que a arma, de propriedade da PMERJ, estava sob cautela de uma sargento da corporação, mas foi furtada. O registro foi feito na 42ª Delegacia de Polícia (Campo Grande). Na ação, um usuário de drogas também foi detido.

O preso tinha uma anotação criminal por tentativa de homicídio contra um policial militar, logo após ter praticado roubo a um veículo.

A ocorrêncina foi registrada na 53ª DP (Mesquita).

Dupla roda no Paraíso

Ainda na quarta (9), em Nova Iguaçu, outra guarnição do 20º BPM (Mesquita) prendeu dois criminosos no Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu. Com eles, também foram apreendidas armas e drogas.

A PM informou que, na madrugada do dia 9, equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) a comando do comandante da 4ªCia estava em operação na comunidade quando se deparou com elementos em atitude suspeita, que tentaram fugir. Entretanto, a guarnição realizou o cerco tático e prendeu os dois suspeitos na Rua da Esperança.

Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola Taurus, cal 9mm, numeração suprimida; um carregador com sete munições; um rádio transmissor; dois aparelhos celulares; 612 sacolés de maconha; 134 pinos de cocaína; e

125 pedras de crack.

Os policiais registraram a ocorrência na 56ª DP (Comendador Soares).

Por Antonio Carlos, Hora H