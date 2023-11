Batalhões da Baixada recebem 36 viaturas; 20º BPM fica apenas com quatro veículos

Em solenidade realizada na manhã da última quarta-feira (8) no Palácio Guanabara, a Secretaria de Estado de Polícia Militar recebeu 218 novas viaturas semiblindadas operacionais adquiridas pelo Governo do estado para renovar parte da frota da Corporação e ampliar o patrulhamento em todo território estadual.

Na cerimônia de entrega, que contou com a presença do governador do Rio de

Janeiro Cláudio Castro e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino,

também foi assinado o acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e

Segurança Pública e o Governo do estado para criação do Comitê Integrado de

Investigação Financeira e Recuperação de Ativos (CIIFRA), destinado a fortalecer o

combate ao crime organizado.

Foram entregues 36 viaturas às corporações da Baixada Fluminense. A distribuição

ficou assim: sete viaturas para o 15º BPM (Duque de Caxias), quatro para o 20º

BPM (Mesquita), sete para o 21º BPM (São João de Meriti), quatro para o 24º BPM

(Queimados), sete para o 34º BPM (Magé) e sete para o 39º BPM (Belford Roxo).

Mais de 1 milhão de habitantes

A PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) não divulgou o critério

adotado para a distribuição das viaturas para o reforço da frota nas corporações da

Baixada. Por conta disso, há um questionamento sobre essa divisão dentro da

necessidade de mais policiamento para determinadas cidades da região.

É o caso do 20º BPM, responsável pela segurança dos municípios de Mesquita,

Nilópolis e Nova Iguaçu, essa considerada a segunda maior da Baixada. Juntas, essa tríade concentra uma população de mais de 1 milhão de habitantes, segundo o

último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).