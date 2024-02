Batida entre carro e moto deixa dois mortos em Saquarema, na Região dos Lagos

Acidente ocorreu na Estrada do Girau, no bairro Boqueirão

Um acidente entre uma moto e um carro deixou dois homens mortos na manhã desta quinta-feira (22) em Saquarema, na Região dos Lagos do RJ. O Corpo de Bombeiros

informou que a colisão entre os veículos aconteceu por volta das 9h, na Estrada do

Girau, no bairro Boqueirão.

As vítimas que estavam na moto não usavam capacete. Um dos homens chegou a

perder o braço com o impacto da batida. Elas morreram no local.

O motorista do carro não sofreu ferimentos e não precisou ser encaminhado ao

hospital. Os corpos já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).