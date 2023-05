Bazar da Funbel pede doações para a Campanha do Agasalho

O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, destacou a importância

da campanha. Mais de 100 famílias aguardam contribuições para estarem aquecidas no frio da estação

A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) deu início na

última sexta-feira (26) à campanha de arrecadação de doações para a Campanha

do Agasalho. Próximo da chegada do inverno no final de junho, mais de 100

famílias assistidas pelo bazar da Funbel aguardam contribuições para estarem

aquecidas no frio da estação.

O bazar funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais de 500 peças são

doadas por mês, dentre roupas, calçados e acessórios para todas as faixas etárias.

O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, faz um apelo à população. “Estamos

precisando de agasalhos, assim como roupas masculinas, de bebês e de crianças,

porque centenas de famílias em vulnerabilidade social vão precisar dessa ajuda”,

frisou.

“Pedimos a colaboração dos moradores para beneficiar e aquecer essas

famílias. Todas as roupas passarão por análise de qualidade e higienização antes

de serem oferecidas no bazar”, completou a diretora de Ação Social da Funbel,

Cristiane Fernandes.

Quer ajudar com doações?

Para ajudar é muito simples: você pode levar as peças em condições de uso

diretamente para a sede da Funbel, na Rua Adélia Sarruf, 39, em Areia Branca.

Como também solicitar retiradas através do contato telefônico/whatsapp (21 2761-

4264) ou nas redes sociais.